Рогов заявил о переброске дополнительных сил ВСУ в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с телеканалом РБК заявил о переброске в Запорожскую область более 450 военнослужащих Сил специальных операций (ССО) Украины для участия в боевых действиях. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в регионе «однозначно идет усиление» украинских сил.

«Сейчас конкретно свыше 450 боевиков элиты Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших подготовку в иностранных лагерях с западными инструкторами, прежде всего из США, Британии и Канады, едут в Запорожье участвовать в боевых действиях», — заявил Рогов, поясняя, что «это люди, которые заточены на диверсии, на теракты, на поражение гражданской инфраструктуры и на штурмовые действия».

Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины регулярно проводят учения по форсированию Днепра в составе групп до 100-110 человек и, согласно «имеющимся у него информации», «не раз отрабатывали вариант захвата атомной станции».