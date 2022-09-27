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10 минут назад

Япония выразила протест России из-за задержания японского консула

Елена Прошина

Японское посольство в России выразило протест после задержания во Владивостоке консула Мотоки Тацунори, которого российская сторона обвиняет в шпионаже, сообщает NHK.

Япония выразила протест России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В японском дипломатическом представительстве назвали такие действия «крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым». Позже посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, где ему выразили ответный протест и потребовали извинений. Также Япония заявила, что аналогичная ситуация повториться не должна. Японское посольство уверяет, что Тацунори незаконную деятельность не осуществлял.

Ранее в Министерство иностранных дел России заявили, что Москва выражает Японии протест из-за деятельности работника Генконсульства во Владивостоке. Консул Мотоки Тацунори был объявлен персоной нон грата, он должен покинуть РФ в течение 48 часов.

Дипломат был задержан с поличным за шпионскую деятельность, заявили в ФСБ России. Утверждается, что он за деньги собирал информацию об актуальных аспектах сотрудничества РФ с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также Тацунори интересовало влияние ограничительных мер Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

В мире,Михаил Галузин,МИД России,ФСБ,
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