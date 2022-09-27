Япония выразила протест России

Японское посольство в России выразило протест после задержания во Владивостоке консула Мотоки Тацунори, которого российская сторона обвиняет в шпионаже, сообщает NHK.

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В японском дипломатическом представительстве назвали такие действия «крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым». Позже посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, где ему выразили ответный протест и потребовали извинений. Также Япония заявила, что аналогичная ситуация повториться не должна. Японское посольство уверяет, что Тацунори незаконную деятельность не осуществлял.

Ранее в Министерство иностранных дел России заявили, что Москва выражает Японии протест из-за деятельности работника Генконсульства во Владивостоке. Консул Мотоки Тацунори был объявлен персоной нон грата, он должен покинуть РФ в течение 48 часов.