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12 минут назад

СМИ: Украинский диверсант планировал убить главу Херсонской области

Елена Прошина

Сотрудники силовых структур России задержали в селе Чернобаевке Херсонской области двоих участников разведывательно-диверсионной группы — Александра Сваробу 1998 года рождения с позывным «Алекс», и Артема Савельева 2003 года рождения с позывным «Малой», сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах.

СМИ: Украинский диверсант планировал убить главу Херсонской области
Фото: ТАССТАСС

Член украинской разведывательно-диверсионной группы Свароба в августе 2022 года получил задание ликвидировать главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Диверсант не сделал этого, так как испугался за свою жизнь и судьбу своих родных.

По заданию своего куратора с позывным «Седой» Свароба и Савельев собирали для военной разведки Украины сведения о войсках России, а также за символическую оплату участвовали в подготовке террористических актов в Херсоне. Кроме того, «Седой» поставил цель ликвидировать главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его зама Кирилла Стремоусова, однако «Алекс» отказался из-за опасений за свою жизнь и отсутствие опыта.

По словам Сваробы, перед планированием убийства он получил от «Седого» через тайник поддельный паспорт на чужое имя. По словам молодого человека, документ украинской разведкой был изготовлен небрежно и невнимательно — он был выдан на имя человека 1970 года рождения, который бы годился ему по возрасту в отцы.

В мире,Кирилл Стремоусов,
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