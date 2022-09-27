В Токио люди приходят проститься с Синдзо Абэ

Сотни людей приходят к комплексу «Ниппон будокан» в Токио, где позднее сегодня пройдет церемония государственных похорон экс-премьера Синдзо Абэ.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что люди идут возложить цветы у стендов в парке «Кудандзака».
На месте усилены меры безопасности, дежурит полиция.
Синдзо Абэ был смертельно ранен 41-летним Тэцуя Ямагами во время выступления на предвыборном митинге 8 июля в японской префектуре Нара.
Кабинет министров Японии одобрил выделение почти 250 млн иен ($1,82 млн) на организацию церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра.