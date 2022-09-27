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1 час назад

В Токио люди приходят проститься с Синдзо Абэ

RT на русском

Сотни людей приходят к комплексу «Ниппон будокан» в Токио, где позднее сегодня пройдет церемония государственных похорон экс-премьера Синдзо Абэ.

В Токио люди приходят проститься с Синдзо Абэ
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что люди идут возложить цветы у стендов в парке «Кудандзака».

На месте усилены меры безопасности, дежурит полиция.

Синдзо Абэ был смертельно ранен 41-летним Тэцуя Ямагами во время выступления на предвыборном митинге 8 июля в японской префектуре Нара.

Кабинет министров Японии одобрил выделение почти 250 млн иен ($1,82 млн) на организацию церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра.

В мире,Синдзо Абэ,
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