В Токио люди приходят проститься с Синдзо Абэ

Сотни людей приходят к комплексу «Ниппон будокан» в Токио, где позднее сегодня пройдет церемония государственных похорон экс-премьера Синдзо Абэ.

Фото: ТАСС ТАСС

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что люди идут возложить цветы у стендов в парке «Кудандзака».

На месте усилены меры безопасности, дежурит полиция.

Синдзо Абэ был смертельно ранен 41-летним Тэцуя Ямагами во время выступления на предвыборном митинге 8 июля в японской префектуре Нара.