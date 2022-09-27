Есть погибшие: В Турции произошел теракт

В турецком городе Мерсин возле здания местной полиции произошел взрыв, сообщает Telegram-канал MASH.

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Перед этим в здание пытались проникнуть трое неизвестных, которые были одеты как сотрудники правоохранительных органов. Мужчина и женщина передвигались пешком, еще одна женщина ехала на автомобиле. При попытке задержания завязалась перестрелка с полицией.

Уточняется, что в транспортном средстве находилась смертница, пытавшаяся заехать на территорию участка с взрывным устройством в салоне. Полицейские попытались её задержать и открыли огонь, в это время сдетанировал снаряд. В результате один полицейский погиб, второй в тяжелом состоянии находится в больнице.