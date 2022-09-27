Зеленского обвинили в госизмене из-за США

В отношении украинского лидера Владимира Зеленского должно быть заведено уголовное дело о государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
По его словам, глава государства предал национальные интересы Украины, когда передал управление страной внешним силам, в том числе Соединенным Штатам и Британии. Как считает Рогов, в отношении президента и его сообщников должно быть инициировано уголовное дело по статье о госизмене.
Глава совета назвал Зеленского иностранным шпионом.
Ранее украинский президент заявил, что после проведения референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях переговоры с российскими властями станут невозможными. В этом случае глава государства исключил дипломатию с Москвой.