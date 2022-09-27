Чехия временно восстанавливает погранконтроль на границе со Словакией

Чехия из-за резкого увеличения в последнее время числа попыток незаконного пересечения республики из стран Ближнего Востока временно восстанавливает пограничный контроль на наземных границах со Словакией. Из этой страны они попадают в Чехию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на чешский премьер-министр Петр Фиала.