Чехия временно восстанавливает погранконтроль на границе со Словакией

Чехия из-за резкого увеличения в последнее время числа попыток незаконного пересечения республики из стран Ближнего Востока временно восстанавливает пограничный контроль на наземных границах со Словакией. Из этой страны они попадают в Чехию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на чешский премьер-министр Петр Фиала.
Погранконтроль будет восстановлен с 00:00 (01:00 мск) четверга. По словам министра, это профилактическая мера. Чехия является транзитной страной для нелегальных беженцев. Далее они обычно перебираются еще западнее.