Киев присоединился к Пакту свободных городов

Мэр Праги Зденек Гржиб сообщил в понедельник журналистам, что Киев был принят в Пакт свободных городов, основанный в 2019 году руководителями столиц стран Вишеградской группы - Праги, Братиславы , Будапешта и Варшавы . Организация объединяет крупнейшие города Евросоюза .

"Киев на проходящей в Праге конференции Пакта свободных городов, основанного в 2019 году мэрами столиц государств Вишеградской группы, был принят в состав организации, которая на данный момент объединяет 33 города Европы", - отметил Гржиб.

Мэр Киева Виталий Кличко, задействованный в пражской конференции, заявил, что Украина вдохновлена примером стран Вишеградской группы, которые за последние три десятилетия прошли путь от тоталитаризма до членства в Евросоюзе и НАТО. Города ЕС, объединенные в Пакте свободных городов, намерены участвовать в восстановлении Украины, отметил он.