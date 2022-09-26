В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
22 минуты назад

В Праге объявили о присоединении Киева к Пакту свободных городов

ТАСС

Мэр Праги Зденек Гржиб сообщил в понедельник журналистам, что Киев был принят в Пакт свободных городов, основанный в 2019 году руководителями столиц стран Вишеградской группы - Праги, Братиславы, Будапешта и Варшавы. Организация объединяет крупнейшие города Евросоюза.

Киев присоединился к Пакту свободных городов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Киев на проходящей в Праге конференции Пакта свободных городов, основанного в 2019 году мэрами столиц государств Вишеградской группы, был принят в состав организации, которая на данный момент объединяет 33 города Европы", - отметил Гржиб.

Мэр Киева Виталий Кличко, задействованный в пражской конференции, заявил, что Украина вдохновлена примером стран Вишеградской группы, которые за последние три десятилетия прошли путь от тоталитаризма до членства в Евросоюзе и НАТО. Города ЕС, объединенные в Пакте свободных городов, намерены участвовать в восстановлении Украины, отметил он.

В мире,Виталий Кличко,НАТО,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители