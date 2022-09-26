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28 минут назад

Украинцев прогнали с митинга в Германии

Елена Прошина

В Германии прошла акция протеста против высоких цен на энергоресурсы. На митинг с антироссийскими плакатами также пришли украинские активисты, но местные их прогнали.

Украинцев прогнали с митинга в Германии
Фото: кадр из видеокадр из видео

Об этом сообщает немецкое издание

Акция протеста прошла в Лубмине в Западной Померании. На ней собрались 3000 человек. Участники митинга держали в руках российские флаги и плакаты с лозунгами: «Мы — народ» и «Откройте "Северный поток — 2"». Немцы требовали запуска газопровода, отмены санкций против РФ и отставки действующего правительства ФРГ. Также участники акции протеста выступали против подорожания продуктов в стране.

При этом в какой-то момент перед сценой с флагами Украины выстроилось четыре человека. Их присутствие на митинге вызвало гнев у немцев, которые в результате просто вытолкали их оттуда.

Помимо них от участников протеста досталось присутствующим там журналистам. Немцы называли их «подлыми мерзавцами», распространяющими «самую гнусную ложь».

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