Украинцев прогнали с митинга в Германии

В Германии прошла акция протеста против высоких цен на энергоресурсы. На митинг с антироссийскими плакатами также пришли украинские активисты, но местные их прогнали.

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Об этом сообщает немецкое издание

Акция протеста прошла в Лубмине в Западной Померании. На ней собрались 3000 человек. Участники митинга держали в руках российские флаги и плакаты с лозунгами: «Мы — народ» и «Откройте "Северный поток — 2"». Немцы требовали запуска газопровода, отмены санкций против РФ и отставки действующего правительства ФРГ. Также участники акции протеста выступали против подорожания продуктов в стране.

При этом в какой-то момент перед сценой с флагами Украины выстроилось четыре человека. Их присутствие на митинге вызвало гнев у немцев, которые в результате просто вытолкали их оттуда.