Явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней голосования составила 86,89%

Почти 1,5 млн человек проголосовали в ДНР за четыре дня на референдуме о вхождении республики в состав РФ, сообщил в понедельник журналистам глава ЦИК республики Владимир Высоцкий.

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"По территории ДНР в четвертый день голосования явка составила 86,89%, проголосовали за все время 1 480 905 человек", - сказал Высоцкий

Он добавил, что на зарубежных избирательных участках проголосовало более 411 тыс. человек.

27 сентября - последний день проведения референдума и единственный, когда участковые избирательные комиссии будут работать очно. По словам Высоцкого, ЦИК предоставил территориальным комиссиям право самостоятельно сокращать в этот день время работы участковых комиссий с учетом соображений безопасности. Предыдущие четыре дня в целях безопасности голоса собирали выездные комиссии.