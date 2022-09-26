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23 минуты назад

В США отреагировали на получение Сноуденом гражданства России

Елена Прошина

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, который получил гражданство РФ, должен вернуться в Америку, чтобы предстать перед судом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США отреагировали на получение Сноуденом гражданства РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США», – сказал Нед Прайс.

Кучерена: ставший россиянином Сноуден не подлежит мобилизации

Он также добавил, что власти США продолжают считать Сноудена гражданином Америки, хоть он и публично отказался от гражданства. Кроме того, Нед Прайс предположил, что с выдачей гражданства России Сноудена могут мобилизовать для участия в спецоперации на Украине. Однако это предложение уже опроверг адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ Эдварду Сноудену.

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