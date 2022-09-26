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34 минуты назад

Пашинян потребовал вывода военных Азербайджана с территории Армении

Илья Родин

Военнослужащим Азербайджана следует покинуть занятые территории и вернуться на исходные позиции, заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет ТАСС.

Пашинян потребовал вывода военных Азербайджана с территории Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пашинян уточнил, что тема агрессии Азербайджана против Армении была включена в повестку дня на заседании Совбеза ООН при поддержке французского президента.

Политик рассказал, что «12 мая 2021 года и 13 сентября 2022 года Азербайджан оккупировал суверенные территории Республики Армения».

Пашинян назвал условие для мирного соглашения с Азербайджаном

Глава республики подчеркнул, что позиция Еревана остается прежней и однозначной - азербайджанские военные должны быть выведены с этих территорий.

По мнению Пашиняна, высказывания о том, что между Арменией и Азербайджаном не существует точных границ, являются спекулятивными

Он напомнил, что Баку и Ереван ратифицировали соглашение от 8 декабря 1991 года о создании СНГ. Соответственно, административные границы республик стали после подписания документа государственными.

В мире,Никол Пашинян,Совбез ООН,
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