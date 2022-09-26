Пашинян потребовал вывода военных Азербайджана с территории Армении

Военнослужащим Азербайджана следует покинуть занятые территории и вернуться на исходные позиции, заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пашинян уточнил, что тема агрессии Азербайджана против Армении была включена в повестку дня на заседании Совбеза ООН при поддержке французского президента.

Политик рассказал, что «12 мая 2021 года и 13 сентября 2022 года Азербайджан оккупировал суверенные территории Республики Армения».

Глава республики подчеркнул, что позиция Еревана остается прежней и однозначной - азербайджанские военные должны быть выведены с этих территорий.

По мнению Пашиняна, высказывания о том, что между Арменией и Азербайджаном не существует точных границ, являются спекулятивными