Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что предупреждениями президента России Владимира Путина можно пренебречь. Некоторые читатели газеты Daily Mail восприняли эти слова критично. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Некоторые читатели отметили, что Трасс плохо разбирается в характерах и рискует жизнями жителей Британии. Некоторые комментаторы и вовсе заявили, что Трасс на самом деле выполняет поручения США в глобальной борьбе, которую Белый дом ведет за свои интересы. При этом будущим Великобритании и ее граждан новый премьер-министр, по мнению некоторых читателей, пренебрегает.