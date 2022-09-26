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11 минут назад

Слова Лиз Трасс о Путине возмутили читателей Daily Mail

Елена Прошина

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что предупреждениями президента России Владимира Путина можно пренебречь. Некоторые читатели газеты Daily Mail восприняли эти слова критично. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Слова Лиз Трасс о Путине возмутили читателей Daily Mail
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Некоторые читатели отметили, что Трасс плохо разбирается в характерах и рискует жизнями жителей Британии. Некоторые комментаторы и вовсе заявили, что Трасс на самом деле выполняет поручения США в глобальной борьбе, которую Белый дом ведет за свои интересы. При этом будущим Великобритании и ее граждан новый премьер-министр, по мнению некоторых читателей, пренебрегает.

Ранее в посольстве России в Великобритании заявили, что воинственная политика Лондона будет иметь катастрофические последствия.

В мире,Владимир Путин,
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