США могут выделить крупный пакет помощи Киеву

Американские законодатели согласились включить почти $12 млрд дополнительной помощи Украине, которую запрашивала администрация США, в законопроект о продолжении финансирования американского правительства. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Как отмечает агентство, законопроект, который включает также временное финансирование целого ряда правительственных программ США, должен быть рассмотрен до полуночи пятницы по местному времени. В противном случае ряд федеральных ведомств вынужден будет приостановить работу с понедельника, 3 октября.

Помимо помощи Украине, в законопроект также будет включено выделение средств на программу переселения афганских беженцев.