Явка на референдуме на Запорожье составила 66,43% по итогам четырех дней голосования

Явка на референдуме о вхождении Запорожской области в состав РФ по итогам четырех дней голосования составила 66,43%. Об этом в понедельник на брифинге сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

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"По обобщенным данным с избирательных участков явка за четыре дня голосования составила 66,43% с учетом голосования за рубежом", - сказала она.

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По словам Катющенко, на участках, образованных за пределами Запорожской области, на сегодняшний день проголосовали 4 749 человек.

"И таким образом за четыре дня проголосовали 36 558 человек", - проинформировала глава избиркома.

По данным главы избиркома, в Бердянске проголосовали 64,03 % людей, имеющих право голоса, в Бердянском районе - 64,82 %. Кроме того, в Васильевском районе 64,28 % человек приняли участие в референдуме, в Мелитополе - 66,39 %, а в Мелитопольском районе на участки пришли 67,21% жителей. В Пологовском районе проголосовали 62,41 % жителей, в Черниговском районе - 62,44 %, и в Энергодаре в референдуме поучаствовали 67,18 % жителей.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Катющенко сообщила, что за четыре дня голосования ни одного обращения о нарушении порядка референдума в избирательную комиссию Запорожской области не поступало.

"Угрозы [членам избирательных комиссий] были, поступали. Они поступали еще в период подготовки к проведению референдума, в момент его проведения. Все эти случаи были зафиксированы. С виновными, которые проявляли особую активность, были проведены и профилактические беседы, и были приняты меры правоохранительными органами", - обратила внимание глава избиркома.

Она также рассказала, что встретилась с международными наблюдателями из Камеруна, Сирии и Франции.