Явка избирателей в ЛНР на референдуме составляет 83,61%

Явка избирателей в ЛНР на референдуме о вхождении республики в состав России на 20:00 мск понедельника составляет 83,61%, за четыре дня проголосовали более 1,1 млн человек. Об этом журналистам сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

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"Явка общая по республике за четыре дня голосования вне помещений составила 83,61%. Выдано 1 137 793 бюллетеня", - сказала она.

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По словам Кравченко, четвертый день голосования в республике прошел без происшествий, "кроме как агрессии со стороны Украины в виде обстрелов". Она уточнила, что первые предварительные результаты референдума ЦИК может объявить вечером в заключительный день голосования.

Украинские провокаторы в смс-рассылке угрожали членам комиссий референдума, работающим на территории Крыма, сообщила Кравченко.

"На некоторых участках, которые у нас в Крыму, были, действительно, угрозы со стороны Украины. С помощью рассылки смс", - сказала она.

Кравченко отметила, что в Уголовном кодексе Украины есть статья "Коллаборационизм", ею и угрожают организаторам референдума.

"За принятие участия в референдуме 10 лет уголовной ответственности, 15 лет, в общем, собственно говоря, приходят СМС вот такого характера. На них не стоит обращать внимания", - подчеркнула она.

Свыше 90 тыс. граждан ЛНР проголосовали в четвертый день референдума на избирательных участках в России, сообщила председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова.

"Жители Луганской Народной Республики, вынужденные беженцы продолжают активно голосовать на территории Российской Федерации. <…> На сегодняшний день на территории РФ проголосовали 93 367 человек", - сказала она.