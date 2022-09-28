«Это катастрофа»: британцы раскритиковали Лиз Трасс

Читатели британского издания The Times отреагировали на падение курса фунта стерлингов на фоне обнародования плана по сокращению налогов в Великобритании.

Фото: МИД РФ МИД РФ

«Это катастрофа — не в последнюю очередь для моих детей. Им приходится мириться с гигантской инфляцией и угрозой резкого роста стоимости их ипотечных кредитов. Никакие уменьшения налогов и увеличения национального дохода не смогут это компенсировать», — написал пользователь Budget Dave.

«Разве у нынешнего правительства было право на то, чтобы сознательно обесценивать фунт стерлингов? Такого мандата у него не было. Просто ужасно, что у нашего нового кабинета министров не хватило ума для того, чтобы разглядеть и разоблачить эти безрассудные игры», — заявил Opalescence.

«Трасс занимает должность премьер-министра всего несколько недель, и ей уже удалось устроить хаос в стране с помощью плохо продуманной и высокомерной экономической политики», — возмутился WG.

«Все это — часть грандиозного плана по превращению Соединенного Королевства в посмешище для всего мира», — высказался Stuart Hurst.