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56 минут назад

Финляндия планирует частично отгородиться забором от РФ – СМИ

Москва24

Пограничная охрана Финляндии выступила с инициативой огородить часть границы с Россией во избежание незаконного проникновения на территорию республики, сообщает портал Yle.

Финляндия построит забор на границе с Россией
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

"В докладе Пограничной охраны Финляндии предлагается, чтобы 10–20% границы протяженностью 1 300 километров были огорожены. Это будет означать около 130–260 километров", – говорится в сообщении.

По данным портала, стоимость такого ограждения составит несколько сотен миллионов евро, срок его службы – 50 лет.

Ранее сообщалось, что Финляндия ограничит въезд россиянам в страну и выдачу им виз. Соответствующее решение приняли на совместном заседании президента Саули Ниинисте, комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности.

Данное решение принято на основании серьезного ущерба международному авторитету страны.

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