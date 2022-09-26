Эрдоган заявил о желании организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своей целью организацию встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время. Его слова приводит ТАСС.
Эрдоган отметил, что «гордиться продолжением процесса, начавшегося с организации зернового коридора и обмена военнопленными».
«Сейчас наша цель — как можно скорее организовать встречу лидеров России и Украины, чтобы остановить войну», — отметил он.
Президент Турции считает, что Анкаре удалось добиться значительных успехов в дипломатической сфере, ведя диалог и с Москвой, и с Киевом. По его словам, по зерновому коридору с Украины вывезли уже свыше пяти миллионов тонн продовольствия.