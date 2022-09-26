ЕС выступил против партнерства Сербии и России

«Отношения с Россией не могут быть обычным делом, мы относимся к [такому сближению] очень серьезно», — подчеркнул представитель ЕС.

Речь идет в том числе о консультациях, которые на прошлой неделе провели глава МИД России Сергей Лавров и его сербский коллега Никола Селакович. Они также подписали двухлетний план взаимных консультаций.

Сербия ведет неоднозначную политику в отношении России. Страна, с одной стороны, поддержала Украину, выступив против спецоперации России на ее территории, и отказалась признать результаты референдумов в Донбассе по присоединению к России. Однако, с другой стороны, правительство Сербии заявило об усилении координации внешней политики с Россией и до сих пор не присоединилось к санкциям ЕС против Москвы.