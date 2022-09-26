В парламенте Великобритании предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру страны Лиз Трасс из-за плана по поддержке экономики. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском парламенте.

«Она и [министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии] Квази Квартенг <…> играют c экономикой на высшем уровне жизнями людей. Вы не можете иметь противоречащие друг другу денежно-кредитную политику и фискальную политику», — пояснил источник.

По словам парламентария, в настоящее время предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы вызвать вотум недоверия Трасс.

Накануне сообщалось, что член парламента от лейбористской партии и генеральный прокурор теневого кабинета Эмили Торнберри опубликовала открытое письмо, в котором поделилась своими подозрениями относительно возросших трат министерства иностранных дел, которое до недавних пор возглавляла премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.