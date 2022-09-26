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27 минут назад

Sky News: в парламенте Великобритании готовят вотум недоверия Трасс

Газета.Ru

В парламенте Великобритании предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру страны Лиз Трасс из-за плана по поддержке экономики. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском парламенте.

«Она и [министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии] Квази Квартенг <…> играют c экономикой на высшем уровне жизнями людей. Вы не можете иметь противоречащие друг другу денежно-кредитную политику и фискальную политику», — пояснил источник.

По словам парламентария, в настоящее время предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы вызвать вотум недоверия Трасс.

Накануне сообщалось, что член парламента от лейбористской партии и генеральный прокурор теневого кабинета Эмили Торнберри опубликовала открытое письмо, в котором поделилась своими подозрениями относительно возросших трат министерства иностранных дел, которое до недавних пор возглавляла премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини ранее заявил, что экономическая политика нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс приведет к необходимости просить помощь у Международного валютного фонда.

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