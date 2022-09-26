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7 минут назад

Казахстан опроверг информацию о закрытии границы с Россией

Газета.Ruиещё 2

Комитет нацбезопасности Казахстана на своем сайте опроверг информацию о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией.

Казахстан опроверг информацию о закрытии границы с Россией
Фото: газета.ruгазета.ru

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении. В комитете безопасности добавили, что официальной информации о закрытии границы не поступало.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

Ранее сообщалось, что на границе России и Казахстана пресекаются попытки граждан, подлежащих мобилизации, выехать в соседнюю республику.

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