Казахстан опроверг информацию о закрытии границы с Россией

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении. В комитете безопасности добавили, что официальной информации о закрытии границы не поступало.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.