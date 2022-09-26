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13 минут назад

ФСБ сообщила о выдвижении БТР к границе с Грузией

Елена Прошина

Военные РФ на БТР замечены на границе с Грузией. Они направлены для предотвращения нелегального прохождения границы. Об этом сообщает Телеграм-канал РБК.

ФСБ сообщила о выдвижении БТР к границе с Грузией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания, бронетранспортер выдвинулся к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью», - сообщили в ведомстве.

В ведомстве также заверили, что никаких блок-постов выставляться не будет, КПП работает в штатном режиме. Также уточнили, что никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились.

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Ранее сообщилось, что на таможенном пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Северной Осетии в очередях стоят 3,5 тыс. автомобилей. Также около 800 машин находятся в очередях на административных границах с Кабардино-Балкарией и Ингушетией.

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