ФСБ сообщила о выдвижении БТР к границе с Грузией

Военные РФ на БТР замечены на границе с Грузией. Они направлены для предотвращения нелегального прохождения границы. Об этом сообщает Телеграм-канал РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточнили в пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания, бронетранспортер выдвинулся к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью», - сообщили в ведомстве.

В ведомстве также заверили, что никаких блок-постов выставляться не будет, КПП работает в штатном режиме. Также уточнили, что никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились.