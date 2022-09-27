Украина смогла договориться с МВФ и получит 2,8 миллиарда долларов

«И нас заверили, что они продолжат поддерживать Украину. С МВФ мы имеем договоренности о начале работы над новой специальной программой. Ожидаем, что миссия по Украине начнет работу уже в октябре, а программа — в следующем году. В этом году Украина получит от МВФ в целом 2,8 миллиарда долларов», — заявил глава правительства.