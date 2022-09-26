ФСБ сообщила о выдвижении БТР к границе с Грузией

Бронетранспортер (БТР) движется к пограничному пункту «Верхний Ларс» границе с Грузией для обеспечения безопасности в непредвиденном случае. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили РБК в пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия-Алания.

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что КПП работает в штатном режиме, а ограничения по выезду мужчин призывного возраста не вводились.

Ранее депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили сообщила о планах закрыть границу для мужчин из России с 26 сентября из-за большого потока прибывающих в страну. Мамулашвили добавила, что запрет на въезд прежде всего может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.