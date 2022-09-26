В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
56 минут назад

ФСБ сообщила о выдвижении БТР к границе с Грузией

Lenta.ruиещё 4

Бронетранспортер (БТР) движется к пограничному пункту «Верхний Ларс» границе с Грузией для обеспечения безопасности в непредвиденном случае. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили РБК в пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия-Алания.

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что КПП работает в штатном режиме, а ограничения по выезду мужчин призывного возраста не вводились.

NYT: в ВСУ заявили об огромных потерях на южном направлении

Ранее депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили сообщила о планах закрыть границу для мужчин из России с 26 сентября из-за большого потока прибывающих в страну. Мамулашвили добавила, что запрет на въезд прежде всего может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

23 сентября сообщалось, что на российско-грузинской границе образовались рекордные с начала года очереди машин. Так, перед КПП «Верхний Ларс» выстроилась очередь из 1715 машин. Отмечалось, что это максимальные значения с начала года.

В мире,Видео,ФСБ,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители