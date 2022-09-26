Обзор иноСМИ: обвинения Турции в адрес Греции и худший с 1949 года кризис

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«Как расшифровать ядерные предупреждения Путина»

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В своем выступлении, посвященном частичной мобилизации, президент РФ Владимир Путин сделал «два отчетливых ядерных предупреждения», пишет Джеймс Кэмерон в своей статье для The Washington Post. Первое было направлено в сторону НАТО: Путин сказал, что политики НАТО обсуждали использование «оружия массового уничтожения» против России.

Послание было ясным: Москва может ответить на ядерный удар НАТО собственным ядерным ударом, отмечает Кэмерон. Второе ядерное предупреждение было более общим. Путин пообещал, что Россия будет использовать все доступные вооружения для защиты своей территориальной целостности, российского народа, а также независимости и свободы. Некоторые аналитики утверждают, что это расширяет возможности применения Россией ядерного оружия первыми. Важен контекст: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы, по итогам которых регионы могут статью частью РФ. В таком случае нападение на их территории будет считаться агрессией против России. Кэмерон считает, что в таком случае Россия может использовать нестратегическое ядерное оружие меньшей дальности и мощности, чтобы «шокировать Украину и ее западных сторонников».

«Италия - жертва евро?»

В конце 1990-х ВВП на душу населения в Италии был выше, чем во Франции. Несмотря на многие сильные стороны, особенно на промышленном уровне, итальянская экономика за последние два десятилетия пережила резкий спад. По версии Atlantico, Италия стала жертвой введения евро в ЕС - в стране тогда произошло резкое обесценивание лиры, повысившее конкурентоспособность ее предприятий.

В Италии в первой половине 1990-х годов были предприняты очень серьезные структурные реформы, но они, как правило, сводились на нет влиянием процентных ставок на динамику долга. Если после введения евро рост остается более или менее стабильным, то базовые условия меняются довольно радикально при постоянном и значительном ухудшении конкурентоспособности.

«Европа на пороге худшего с 1949 года кризиса»

Неделя за неделей крах рынка облигаций становится только глубже, и конца этому не видно,пишет Bloomberg. Центральные банки по всему миру агрессивно повышают процентные ставки на фоне высокой инфляции, а цены падают, поскольку трейдеры стремятся наверстать упущенное.

Рынки суверенных облигаций оказались на пороге худших показателей с 1949 года, когда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны. Очередным ударом для мировой экономики стало последнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить процентную ставку - американский регулятор стремится снизить инфляцию до целевого уровня в два процента.

Турция обвинила Грецию в вооружении Эгейских островов

Власти Турции обвинили Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова, имеющий невоенный статус, сообщает Anadolu. В Анкаре утверждают, что турецкие беспилотники запечатлели переброску бронетехники на Эгейские острова в нарушение международного права.

В ВС Турции заявили, что речь идет о технике, ранее переброшенной США в порт Дедеагач. Оттуда ее якобы доставили на острова Лесбос и Сисам. На первый остров переброшено 23, а на второй - 18 колесных бронемашин.

«Зеленский - авторитарный лидер в майке»

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского «коррумпированным авторитарным лидером в майке». Карлсон обратил внимание на призывы Зеленского к США «четко показать», что в случае ядерного удара по Украине, будет нанесен ядерный удар по РФ.