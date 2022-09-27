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23 минуты назад

В Финляндии захотели отгородиться забором от России

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В Финляндии захотели отгородиться забором от России, предложение возвести барьер на границе вынесла Пограничная охрана страны, сообщает портал Yle.

В Финляндии захотели отгородиться забором от России
Фото: ТАССТАСС

Предполагается огородить 10-20 процентов границы. Общая ее длина составляет 1300 километров, соответственно, забор расположится на 130-260 километрах территории, говорится в докладе ведомства.

В Пограничной охране полагают, что барьер поможет предотвратить незаконное проникновение в Финляндию. Он должен прослужить 50 лет.

Ранее власти Финляндии уточнили детали решения по ограничению въезда в страну для россиян. В МИД страны заявили, что в ближайшие дни пересечение границы российскими туристами будет ограничено. Так, гражданам России будет разрешен въезд в страну только с целью посещения друзей и родственников, транзит по шенгенским визам, в том числе полученным в других странах, будет запрещен.

23 сентября президент Финляндии Саули Ниинисте и комитет Совета министров правительства по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также выдачи им виз.

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