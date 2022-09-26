Шольца вывело из себя заявление МИД Украины про страх Берлина

Немецкий канцлер Олаф Шольц с раздражительностью оценил слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который успел удивиться нежеланию Берлина поставлять танки в республику. Об этом пишет The New York Times.

По словам канцлера ФРГ, лидерство не означает, что необходимо сделать все, о чем просят партнеры.

«Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю», — заявил Шольц.

Ранее глава МИД Украины заявил, что его разочаровывают сигналы из Германии, которые касаются касаются поставок танков Leopard и боевая машина пехоты (БМП) Marder. Он сообщил, что не видит ни единой причины для отказа от поставок — «только абстрактные страхи и оправдания».