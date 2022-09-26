В Турции призвали к справедливому для Украины миру

Конфликт на Украине должен быть завершен при установлении справедливого мира, "в первую очередь для Киева". Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Токио, трансляция велась на его странице в "Твиттере".
"Война на Украине должна завершиться установлением справедливого мира. И в первую очередь справедливого для Украины. Как я уже говорил, Турция считает эти территории оккупированными. Но мы не теряем надежды на дипломатическое урегулирование", - подчеркнул Чавушоглу.
Эрдоган намерен в предстоящий период продолжить поддерживать диалог как с Путиным, так и с Зеленским, сообщил он.