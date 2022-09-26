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22 минуты назад

В Турции призвали завершить конфликт на Украине справедливым миром для Киева

ТАСС

Конфликт на Украине должен быть завершен при установлении справедливого мира, "в первую очередь для Киева". Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Токио, трансляция велась на его странице в "Твиттере".

В Турции призвали к справедливому для Украины миру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Война на Украине должна завершиться установлением справедливого мира. И в первую очередь справедливого для Украины. Как я уже говорил, Турция считает эти территории оккупированными. Но мы не теряем надежды на дипломатическое урегулирование", - подчеркнул Чавушоглу.

Эрдоган намерен в предстоящий период продолжить поддерживать диалог как с Путиным, так и с Зеленским, сообщил он.

В мире,Мевлют Чавушоглу,Владимир Путин,
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