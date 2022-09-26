В Турции призвали к справедливому для Украины миру

Конфликт на Украине должен быть завершен при установлении справедливого мира, "в первую очередь для Киева". Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Токио, трансляция велась на его странице в "Твиттере".