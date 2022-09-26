В Польше придумали новые санкции против России

Очередной пакет санкций в отношении России должен касаться технологий двойного назначения, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF.

«В этом пакете, прежде всего, должны быть очередные технологии, которые могут быть использованы двумя способами, то есть двойные технологии, которые используются в промышленности, но также могут применяться в военной промышленности», – передает ТАСС его слова.

Также Пшидач добавил, что Турция должна перестать быть транзитным пунктом на пути россиян в Европу, отвечая на вопрос о том, что многие россияне в условиях введенных ограничений на перелеты в ЕС и пересечение границ по суше Польшей и странами Балтии приезжают в Европу через турецкую территорию.

По его словам, «следует усилить давление на Турцию не только из европейских столиц, но также и из Брюсселя, чтобы закрыть эту дорогу».

Кроме того, по вопросу польской политики, представитель МИД напомнил, что республика впускает из России «прежде всего тех, кто имеет гуманитарные визы и покидает Россию по политическим причинам».