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16 минут назад

В Польше придумали новые санкции против России

Деловая газета "Взгляд"

Очередной пакет санкций в отношении России должен касаться технологий двойного назначения, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF.

В Польше придумали новые санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В этом пакете, прежде всего, должны быть очередные технологии, которые могут быть использованы двумя способами, то есть двойные технологии, которые используются в промышленности, но также могут применяться в военной промышленности», – передает ТАСС его слова.

Также Пшидач добавил, что Турция должна перестать быть транзитным пунктом на пути россиян в Европу, отвечая на вопрос о том, что многие россияне в условиях введенных ограничений на перелеты в ЕС и пересечение границ по суше Польшей и странами Балтии приезжают в Европу через турецкую территорию.

По его словам, «следует усилить давление на Турцию не только из европейских столиц, но также и из Брюсселя, чтобы закрыть эту дорогу».

Кроме того, по вопросу польской политики, представитель МИД напомнил, что республика впускает из России «прежде всего тех, кто имеет гуманитарные визы и покидает Россию по политическим причинам».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика ЕС, которая стала ответом на спецоперацию России на Украине, полностью провалилась.

В мире,Петер Сийярто,ЕС,
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