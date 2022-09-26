В Польше вступил в силу запрет на въезд россиян

В Варшаве вступило в силу распоряжение, которое запрещает россиянам въезд в страну через воздушные и морские пункты пропуска, передает Общественное телевидение России.
Ограничения коснулись как обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами, так и тех, кто путешествует. Согласно документу, теперь перевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его обратно за свой счет. Исключения - лишь для дипломатических миссий и транзитных перевозок.
Как заявили в нашем МИДе, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов, но оставляет за собой право на ответные меры.