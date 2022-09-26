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48 минут назад

В Молдавии пригрозили лишением гражданства участвующим в СВО

Алиса Селезнёва

Высший совет безопасности Молдавии рекомендовал лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в военных действиях на Украине на стороне России. Об этом заявила президент республики Майя Санду, пишет РИА Новости.

Санду пригрозила лишить гражданства участвующих в спецоперации молдаван
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы государства, такие рекомендации связаны с риском мобилизации граждан Молдавии в Приднестровье.

«Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора», - подчеркнула Майя Санду.

При этом она уточнила, что пока нет подтверждения информации о наборе приднестровцев, но власти заранее предупреждают о последствиях такого шага.

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Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете использования в стране символов, «пропагандирующих войну», к которым отнесены «некоторые буквы», а также «двухцветная черно-оранжевая ленточка». Глава государства подчеркнула, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории, их использование преступно и будет жестко наказано».

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Призвать планируется 300 тысяч человек, состоящих в запасе, имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

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