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10 минут назад

Санду пригрозила лишить гражданства молдаван, которые будут воевать на стороне России

ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду сообщила об угрозе набора военных в армию РФ из непризнанного Приднестровья и пригрозила лишать таких людей молдавского гражданства.

Санду пригрозила лишить гражданства участвующих в спецоперации молдаван
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Республики Молдова. Чтобы препятствовать таким действиям, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у лиц с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора. Также изучаем возможность ужесточения наказания для граждан Молдавии, которые захотят быть наемниками", - сказала президент на брифинге в понедельник после заседания Высшего совета безопасности.

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