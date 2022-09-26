Санду пригрозила лишить гражданства участвующих в спецоперации молдаван

"Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Республики Молдова. Чтобы препятствовать таким действиям, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у лиц с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора. Также изучаем возможность ужесточения наказания для граждан Молдавии, которые захотят быть наемниками", - сказала президент на брифинге в понедельник после заседания Высшего совета безопасности.