Правоцентристы победили на выборах в Италии

После обработки более чем 90% бюллетеней правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" набрала 44,53% по итогам выборов в Сенат (верхнюю палату парламента), сообщает ТАСС, ссылаясь на данные с сайта МВД, исполняющего функции избиркома.

Фото: Tony Gentile/Reuters Tony Gentile/Reuters

Добавляется, что на выборах в Палату депутатов правоцентристы набирают 44,34%. Ведущей силой в победившей коалиции являются "Братья Италии" (26,39% в Сенате, 26,44% в Палате депутатов) с лидером Джорджа Мелони, которая, вероятнее всего, будет предложена кандидатом на пост главы правительства. О лидерстве партии Мелони на выборах в Италии говорил подсчет первых голосов.