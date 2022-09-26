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20 минут назад

В Италии официально подтвердили победу правоцентристской коалиции на выборах

Газета.Ruиещё 3

После обработки более чем 90% бюллетеней правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" набрала 44,53% по итогам выборов в Сенат (верхнюю палату парламента), сообщает ТАСС, ссылаясь на данные с сайта МВД, исполняющего функции избиркома.

Правоцентристы победили на выборах в Италии
Фото: Tony Gentile/ReutersTony Gentile/Reuters

Добавляется, что на выборах в Палату депутатов правоцентристы набирают 44,34%. Ведущей силой в победившей коалиции являются "Братья Италии" (26,39% в Сенате, 26,44% в Палате депутатов) с лидером Джорджа Мелони, которая, вероятнее всего, будет предложена кандидатом на пост главы правительства. О лидерстве партии Мелони на выборах в Италии говорил подсчет первых голосов.

Ранее Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заявила, что первые результаты парламентских выборов свидетельствуют о том, что итальянцы хотят видеть правоцентристское правительство, где ведущая роль будет принадлежать ее партии.

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