FT узнала возможный ответ Запада на случай "ядерного удара" РФ по Украине

Запад разработал план действий на случай, если Россия использует ядерное оружие в ходе боевых действий на Украине. План включает в себя действия военного характера. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

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В статье указано, что два высокопоставленных лица сообщили газете о том, что США вряд ли используют ядерное оружие в ответ на соответствующий шаг со стороны России. Однако это станет толчком для западных государств, которые готовы при необходимости использовать обычные вооружения для ответа на действия России, пишет Financial Times.

Один из собеседников издания указал, что мнения Запада и России по поводу «красных линий» вокруг конфликта на Украине разнятся.

Кроме того, несколько источников Financial Times сообщили, что НАТО передали Москве свою позицию в частном порядке, подробно описав масштаб ответных действий в случае применения Россией ядерного оружия на территории Украины. В Североатлантическом альянсе уверены, что «угрозы возмездия» будут самым действенным сдерживающим фактором.