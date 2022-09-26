В Белоруссии ответили на отъем своего имущества на Украине

Минк при необходимости готов обратиться в суд для возврата своей собственности на Украине, отнятой Киевом. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передает РИА Новости.

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Он рассказал, что СМИ начали распространять информацию о конфискации и национализации собственности России и Белоруссии на территории Украины на сумму приблизительно в 1 миллиард долларов. Макей подчеркнул, что в данный момент на Украине находятся около 7 тысяч белорусских железнодорожных вагонов, чья стоимость оценивается в 355 миллионов долларов.

Министр пояснил, что руководство Белоруссии провело тщательный анализ всего своего имущества на территории Украины. По его словам, они будут отслеживать дальнейшее развитие событий в этом направлении. Если подобные действия будут зафиксированы и в других странах, то Белоруссия примет ответные меры, отметил Макей.