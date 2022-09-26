Гонконг отменил карантин для прибывающих из-за рубежа

Гонконг с понедельника отменил трехдневный обязательный карантин для лиц, прибывающих из-за рубежа в этот специальный административный район Китая. При этом для въезда иностранцев по-прежнему сохраняется требование о вакцинации, которое отныне не действует на резидентов города, разъясняется на правительственном сайте.

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Предыдущее правило "три плюс четыре" - три дня обязательного карантина и четыре дня самоизоляции - сменилось на формулу "ноль плюс три". Это означает, что в течение первых трех дней необходимо избегать мест скопления народа, хотя режим самонаблюдения и тестирования рассчитан на неделю.

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При этом система карантинных отелей упразднена. Также отменяется требование о необходимости сдачи ПЦР-теста за 48 часов до вылета - достаточно экспресс-теста за сутки до рейса. По прилете в аэропорту пассажиры должны сдавать ПЦР-тесты, однако им разрешено ехать в отель или домой, не дожидаясь его результатов.

Прибывающим присваивается "оранжевый код здоровья" в специальном приложении на смартфонах. Это означает, что они первое время не смогут посещать ряд заведений, таких как бары, рестораны, музеи, где при входе требуется сканировать QR-коды. При этом они смогут свободно передвигаться по городу на общественном транспорте. Уточняется, что данный ограничительный код может быть снят уже в 9:00 утра на третий день пребывания в случае отрицательного результата ПЦР-теста, взятого на второй день.

Однако, несмотря на формулу, названную "ноль плюс три", режим самонаблюдения, по сути, продлится семь дней, в течение которых требуется делать ежедневные экспресс-тесты. При этом на четвертый и шестой дни пребывания предписано еще сдавать ПЦР-тесты, разъясняется в правилах.