В Италии раскрыли план Байдена разделить Европу на части

Президент США Джо Байден затягивает боевые действия на Украине с целью «обескровить» Россию и разделить Европу на две противоборствующие части. Такое заявление сделал бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини в беседе с L'Antidiplomatico, передает РИА Новости.

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По его словам, Байден не хочет урегулирования конфликта на Украине. Ему гораздо выгоднее вести «войну на истощение», которая в итоге привела бы к «обескровливанию» России и разделению Европы на непримиримые «восточную» и «западную» части, хотя и с несколько другими границами, чем были во времена холодной войны.

Бертолини добавил, что многие члены международного сообщества уже знают о тайных замыслах президента США. Генерал считает, что подобный план в высшей степени аморален. При этом он заявил, что Москва, в отличие от Вашингтона, изначально была настроена на скорейшее урегулирование конфликта дипломатическим путем.

Между тем в Европарламенте обеспокоены возможным поведением нового премьера Италии. Правоцентристская партия «Братья Италии» завоевала лидерство на досрочных выборах. Лидер партии Джорджа Мелони на новом посту может повести себя, как бывший президент США Дональд Трамп и нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Welt.

Депутат Европарламента Томас Вайц считает, что ценности Европейского союза окажутся под угрозой, если в Италии к власти придут «постфашисты и ультраправые партии».