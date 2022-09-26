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31 минуту назад

СМИ КНР: попытки США расколоть Россию обернутся худшим сценарием конфликта на Украине

ТАСС

Попытки американских властей расколоть Россию и распространить свое влияние на евразийском пространстве обернутся наихудшим сценарием для вооруженного конфликта на Украине. Такую точку зрения высказали в понедельник политические обозреватели китайской газеты Global Times.

СМИ КНР: попытки США расколоть РФ обернутся худшим сценарием конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отдельные стратеги Соединенных Штатов, действительно, хотят расколоть РФ, чтобы устранить огромный риск, который, по их мнению, она представляет", - приводит издание мнение директора Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэя. Он уточнил, что руководство Евросоюза в данном случае придерживается иной позиции, "стремясь лишь изменить Россию".

Эксперт поддержал критику в адрес США, с которой 24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как полагают китайские политологи, опрошенные Global Times, признаков снижения уровня эскалации конфликта между Москвой и Западом в обозримом будущем не предвидится и "следует ожидать худшего сценария, поскольку цель Вашингтона очевидна - сокрушить Россию". "У РФ есть ядерное оружие. Кто при его наличии захочет идти на компромисс?" - цитирует газета пекинского политического обозревателя, пожелавшего не разглашать свое имя.

Ранее Сергей Лавров заявил, что все ситуации, при которых Россия может использовать ядерный арсенал, четко обозначены в ее военной доктрине. Глава МИД РФ обратил внимание, что Москва не поднимала эту тему, в то время как президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах Киева получить подобное оружие массового поражения еще до начала спецоперации. Российский дипломат также указал на неприемлемость попыток Вашингтона "превратить весь земной шар в свой "задний двор".

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,Генассамблея ООН,ЕС,
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