Блинкен сделал заявление на тему "тайных переговоров" по Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в данный момент никаких закулисных переговоров об урегулировании конфликта на Украине не ведется. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу CBS.

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По его словам, Россия никак не демонстрирует своей готовности к участию в дипломатическом процессе, поэтому никаких тайных переговоров о прекращении боевых действий на территории Украины не ведется. Блинкен подчеркнул, что если ситуация изменится, США сделают все возможное, чтобы поддержать дипломатический подход к решению проблемы.

Кроме того, Блинкен сообщил, что США напрямую обсуждают с Россией «звучащие угрозы» применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что крайне важно заставить Москву осознать ужасающие последствия ядерной войны. Ранее о подобных контактах рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Глава Государственного департамента США также отметил, что Вашингтон уже разработал план на случай, если Россия все-таки использует ядерное оружие на Украине.