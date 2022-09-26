Блинкен сделал заявление на тему "тайных переговоров" по Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в данный момент никаких закулисных переговоров об урегулировании конфликта на Украине не ведется. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу CBS.
По его словам, Россия никак не демонстрирует своей готовности к участию в дипломатическом процессе, поэтому никаких тайных переговоров о прекращении боевых действий на территории Украины не ведется. Блинкен подчеркнул, что если ситуация изменится, США сделают все возможное, чтобы поддержать дипломатический подход к решению проблемы.
Кроме того, Блинкен сообщил, что США напрямую обсуждают с Россией «звучащие угрозы» применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что крайне важно заставить Москву осознать ужасающие последствия ядерной войны. Ранее о подобных контактах рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Глава Государственного департамента США также отметил, что Вашингтон уже разработал план на случай, если Россия все-таки использует ядерное оружие на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в «ядерном шантаже» и систематических угрозах в сторону страны. Он предупредил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».