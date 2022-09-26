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11 минут назад

СМИ: страны ЕС смогут выбирать, на сколько процентов сократить энергопотребление

Елена Прошина

Государства Европейского союза смогут самостоятельно выбирать, на сколько процентов сократить потребление электроэнергии. Об этом говорится в плане Еврокомиссии (ЕК) по борьбе с энергетическим кризисом в Европе, передает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera, которая ознакомилась с соответствующим документом.

Страны ЕС смогут выбрать процент сокращения энергопотребления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, каждая страна из состава Евросоюза сможет самостоятельно определять процент, на который она сократит потребление электроэнергии, но при условии, что в пиковые моменты экономия составит как минимум 7%.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что итоговая версия документа будет представлена Еврокомиссией 28 сентября.

ЕК перед началом зимнего периода приняла план по экономии электроэнергии на территории Европейского союза. Документ рекомендует государствам до 31 марта 2023 года снизить потребление газа на 15%, электричества - на 10% и отдельно сократить потребление электроэнергии на 5% в пиковые часы. Кроме того, у энергетических компаний будут изымать примерно треть доходов, чтобы направить их в помощь малоимущим потребителям. Подобные меры призваны помочь странам пережить зиму на случай полного прекращения поставок российского газа в Европейский союз.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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