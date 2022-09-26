Страны ЕС смогут выбрать процент сокращения энергопотребления

Государства Европейского союза смогут самостоятельно выбирать, на сколько процентов сократить потребление электроэнергии. Об этом говорится в плане Еврокомиссии (ЕК) по борьбе с энергетическим кризисом в Европе, передает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera, которая ознакомилась с соответствующим документом.

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По информации издания, каждая страна из состава Евросоюза сможет самостоятельно определять процент, на который она сократит потребление электроэнергии, но при условии, что в пиковые моменты экономия составит как минимум 7%.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что итоговая версия документа будет представлена Еврокомиссией 28 сентября.