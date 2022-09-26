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45 минут назад

В США спрогнозировали потерю рабочих мест

Lenta.ruиещё 1

Принимаемые в США меры по снижению инфляции, вероятнее всего, приведут к потере рабочих мест в стране. Такой прогноз сделал президент Федерального резервного банка Атланты (штат Джорджия) Рафаэль Бостик в эфире телеканала CBS.

В США спрогнозировали потерю рабочих мест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это будет трудно. Это не будет просто. Вероятнее всего, будет некоторая потеря рабочих мест», — заявил руководитель банка.

Однако Бостик отметил, что в исторической перспективе потеря рабочих мест окажется меньше, «чем мы наблюдали в иных ситуациях». Согласно данным Минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам августа на 8,3 процента в годовом исчислении.

22 сентября министр финансов США Йеллен заявила о «неприемлемо высокой» инфляции в стране. По словам Йеллен, одним из факторов возросшей инфляции является риск продолжения конфликта на Украине.

В мире,Минтруд России,
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