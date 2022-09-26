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1 час назад

Президент Чехии Земан сообщил о проигрыше левых на местных выборах

RT на русскомиещё 1

Президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала CNN Prima NEWS заявил, что левые партии «тотально проиграли» на выборах в местные органы власти.

Президент Чехии Земан сообщил о проигрыше левых на местных выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Две левые партии на этих выборах тотально проиграли. Коммунистов мне не жаль, они сами виноваты, поскольку не сумели вовремя разойтись со своим прошлым, ни в процессах 1950-х годов, ни с согласием с оккупацией (1968 года. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

При этом социал-демократов, по словам чешского лидера, ему жалко. Земан отметил, что это «крупная, прекрасная партия», у которой неспособное руководство.

«Объективным критерием является сравнение полученного числа мандатов. Больше всего новых мандатов получило движение «Свобода и прямая демократия», ещё один успешный субъект — движение ANO», — добавил он.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента после того, как премьер-министр Марио Драги подал в отставку.

Маттарелла назначил досрочные выборы в парламент страны на 25 сентября.

Согласно первым данным экзитпола, объявленным в эфире Rainews24, на выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция.

В мире,Милош Земан,Марио Драги,Серджо Маттарелла,
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