Президент Чехии Земан сообщил о проигрыше левых на местных выборах

«Две левые партии на этих выборах тотально проиграли. Коммунистов мне не жаль, они сами виноваты, поскольку не сумели вовремя разойтись со своим прошлым, ни в процессах 1950-х годов, ни с согласием с оккупацией (1968 года. — RT)», — цитирует его РИА Новости.