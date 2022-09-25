В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
25 минут назад

Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил на артемовском направлении

Lenta.ru

Союзные силы продвигаются на артемовском направлении, удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром. Об этом сообщил глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Стало известно о продвижении союзных сил на артемовском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ситуация остается стабильной, так как по всей линии соприкосновения подключены достаточно серьезные силы.

«Да, действительно, на марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена в очередной раз... На артёмовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперёд, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», — указал глава ДНР.

Пушилин добавил, что активность со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) также наблюдалась на угледарском направлении, ее удалось пресечь. На данный момент ситуация там контролируемая, уточнил он.

В мире,Армия,Денис Пушилин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители