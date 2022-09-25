Стало известно о продвижении союзных сил на артемовском направлении

Союзные силы продвигаются на артемовском направлении, удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром. Об этом сообщил глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, ситуация остается стабильной, так как по всей линии соприкосновения подключены достаточно серьезные силы.
«Да, действительно, на марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена в очередной раз... На артёмовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперёд, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», — указал глава ДНР.
Пушилин добавил, что активность со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) также наблюдалась на угледарском направлении, ее удалось пресечь. На данный момент ситуация там контролируемая, уточнил он.