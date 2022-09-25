В Грузии заявили о возможном закрытии границ для россиян

Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили заявила, что для россиян мужского пола могут закрыть въезд в страну с 26 сентября. Об этом она сообщила в эфире телеканала Freedom.

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Как рассказала депутат, поток едущих в Грузию россиян на протяжении нескольких дней остается большим.

Она отметила, что грузинской правительство до сих пор не приняло никаких мер, касаемо этой ситуации. При этом она заявила, что власти обещают закрыть границы страны с понедельника.

«С понедельника Грузия закрывает границы для мужчин с 18 до 55 лет», — сказала Мамулашвили и подчеркнула, что это решение еще не принято официально.