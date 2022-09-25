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39 минут назад

В Грузии заявили о возможном закрытии границ для россиян

Газета.Ru

Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили заявила, что для россиян мужского пола могут закрыть въезд в страну с 26 сентября. Об этом она сообщила в эфире телеканала Freedom.

В Грузии заявили о возможном закрытии границ для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала депутат, поток едущих в Грузию россиян на протяжении нескольких дней остается большим.

Погранслужба Казахстана задержала троих россиян

Она отметила, что грузинской правительство до сих пор не приняло никаких мер, касаемо этой ситуации. При этом она заявила, что власти обещают закрыть границы страны с понедельника.

«С понедельника Грузия закрывает границы для мужчин с 18 до 55 лет», — сказала Мамулашвили и подчеркнула, что это решение еще не принято официально.

25 сентября в казахстанские пограничники сообщали о задержании троих граждан России, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. В пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана заявили, что задержанные пытались пересечь границу, чтобы избежать мобилизацию в РФ.

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