Зеленский возглавил список «самых влиятельных евреев в мире»

Газета The Jerusalem Post в опубликованном ежегодном списке «самых влиятельных евреев в мире» присвоила первое место президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters Valentyn Ogirenko/Reuters

Издание отмечает, что Зеленский в 2022 году получил статус «глобальной иконы» и на фоне ситуации вокруг Украины стал не только самым влиятельным евреем, но и одним из самых влиятельных людей в мире на сегодняшний день.

При этом второе место присвоено премьер-министру Израиля Яиру Лапиду, третье — премьер-министру Франции Элизабет Борн. В десятку также попали посол США в Израиле Том Найдс, занявший четвертое место, экс-премьер Израиля, лидер оппозиции в стране Биньямин Нетаньяху, помещенный на пятое место. На восьмом месте оказался госсекретарь США Энтони Блинкен.

В списке значатся 50 имен, среди которых политики, общественные деятели, предприниматели, ученые и деятели культуры еврейского происхождения. Публикация приурочена к новому 5783 году по еврейскому календарю. Его наступление отмечают с вечера 25 сентября.