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17 минут назад

The Jerusalem Post назвала президента Зеленского самым влиятельным евреем мира

Газета.Ruиещё 1

Газета The Jerusalem Post в опубликованном ежегодном списке «самых влиятельных евреев в мире» присвоила первое место президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Зеленский возглавил список «самых влиятельных евреев в мире»
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

Издание отмечает, что Зеленский в 2022 году получил статус «глобальной иконы» и на фоне ситуации вокруг Украины стал не только самым влиятельным евреем, но и одним из самых влиятельных людей в мире на сегодняшний день.

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При этом второе место присвоено премьер-министру Израиля Яиру Лапиду, третье — премьер-министру Франции Элизабет Борн. В десятку также попали посол США в Израиле Том Найдс, занявший четвертое место, экс-премьер Израиля, лидер оппозиции в стране Биньямин Нетаньяху, помещенный на пятое место. На восьмом месте оказался госсекретарь США Энтони Блинкен.

В списке значатся 50 имен, среди которых политики, общественные деятели, предприниматели, ученые и деятели культуры еврейского происхождения. Публикация приурочена к новому 5783 году по еврейскому календарю. Его наступление отмечают с вечера 25 сентября.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и Зеленский попали в список 100 самых влиятельных людей Time.

В мире,Том Найдс,Яир Лапид,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Биньямин Нетаньяху,Владимир Путин,
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