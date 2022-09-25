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1 час назад

В США пообещали не диктовать политику России в будущем

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

США не собираются диктовать в будущем российскую политику, ее должны определять россияне, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу ABC.

В США пообещали не диктовать политику России в будущем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент США [Джо] Байден намерен сосредоточиться на том, как обеспечить Украине лучшее положение. Россиянам самим определять будущее России», – передает его

«Будущее российской политики будет диктоваться не в Вашингтоне, не кем-либо в Европе, а россиянами внутри страны», – добавил Салливан.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор», применяя незаконные односторонние санкции к несогласным, Россия призывает строить будущий справедливый миропорядок без шантажа и запугивания.

В мире,Джейк Салливан,Сергей Лавров,
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