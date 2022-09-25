В США пообещали не диктовать политику России в будущем

США не собираются диктовать в будущем российскую политику, ее должны определять россияне, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу ABC.
«Президент США [Джо] Байден намерен сосредоточиться на том, как обеспечить Украине лучшее положение. Россиянам самим определять будущее России», – передает его
«Будущее российской политики будет диктоваться не в Вашингтоне, не кем-либо в Европе, а россиянами внутри страны», – добавил Салливан.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор», применяя незаконные односторонние санкции к несогласным, Россия призывает строить будущий справедливый миропорядок без шантажа и запугивания.