ЕС назвал нарушением наблюдение за референдумами в Донбассе

Представители Евросоюза назвали нарушением наблюдение за референдумами по присоединению к России. В Брюсселе полагают, что против наблюдателей из стран объединения введут санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пояснил: если члены ЕС будут считать, что наблюдатели вовлечены в организацию проведения референдумов, против них могут ввести рестрикции. Дипломат добавил, что объединение никогда не признает результаты референдумов.