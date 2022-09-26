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23 минуты назад

CBS: Зеленский заявил, что слова Путина о ядерном ударе — не блеф

Ura.Ruиещё 3

В Киеве опасаются возможного ядерного удара от России в ответ на ядерный шантаж Запада. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Президент России Владимир Путин настроен серьезно. Теперь я не думаю, что он блефует», — цитирует Зеленского CBS.

Он добавил, что западным странам стоит вести себя аккуратнее, так как ядерный ответ России «может стать реальностью».

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Путин ранее заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО, в том числе, применяя ядерное оружие. Зеленский ранее считал это маловероятным. Однако глава Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что «Путин не блефует». При этом МИД РФ неоднократно заявлял, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает о риске вмешательства в спецоперацию.

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