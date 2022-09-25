Основатель Pink Floyd может поплатиться за свою позицию по Украине

Основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса хотят объявить «персоной нон грата» в Польше. Поводом стала его антизападная и антимилитаристская позиция, передает РИА Новости.

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Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Зеленского. Музыкант раскритиковал Запад, который «подливает масла в огонь» украинского кризиса.

После этого депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предложил объявить Уотерса «персоной нон грата» и призвал граждан не покупать билеты на его концерт.

«Вантух в статье в местной газете призвал хороших людей Кракова не покупать билеты на мой концерт. Не очень демократично, сэр?», - ответил музыкант в соцсетях.

Он пообещал продолжать публичные усилия и «работать над достижением мира путем переговоров...»